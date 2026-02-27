Uomo trovato morto in casa a Firenze, ipotesi omicidio

FIRENZE (ITALPRESS) – Un uomo è stato trovato morto in un’abitazione in via Reginaldo Giuliani a Firenze. Dalle prime ricostruzioni, la vittima presenterebbe ferite da arma da taglio e ci sarebbero già alcune persone fermate come indiziati o possibili testimoni di quanto avvenuto. Nell’appartamento sarebbero state trovate anche altre persone ferite. Tra i moventi che avrebbero portato all’omicidio quello della droga. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la scientifica e i sanitari del 118.

– Foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).