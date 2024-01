Uomo precipita in un dirupo nell’avellinese, le immagini dei soccorsi

AVELLINO (ITALPRESS) - Un uomo precipita in un dirupo in località Montagna Incoronata nel comune di Sant’Angelo a Scala, nell’avellinese. Sono intervenuti i Vigili del fuoco con l’elicottero Drago per soccorrerlo e affidarlo ai sanitari per il trasporto in ospedale. pc/gsl