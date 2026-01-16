Uomo accoltellato in casa nel Milanese, al vaglio la posizione di un 21enne

MILANO (ITALPRESS) – Doveva essere un intervento per salvare una vita, si è trasformato in una scena di morte. Nella notte, in un appartamento di via Peonie a Rozzano, nel Milanese, i Carabinieri della Tenenza locale e della Stazione di Buccinasco hanno rinvenuto il cadavere di un 70enne italiano, con un profondo taglio alla gola.

I militari erano intervenuti a seguito della segnalazione di un giovane con intenti suicidari: un 21enne di origine marocchina, poi bloccato e messo in sicurezza mentre tentava di lanciarsi dal balcone. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli inquirenti, vittima e giovane si conoscevano. Nell’appartamento, secondo quanto accertato dai carabinieri, era domiciliato il 21enne, che ospitava saltuariamente il 70enne. La posizione del giovane è attualmente al vaglio dell’autorità giudiziaria e non risulta in stato di arresto.

– Foto di repertorio IPA Agency –

