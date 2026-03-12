Uno scatenato Leonard trascina i Clippers, Denver batte Houston: il resoconto Nba

ROMA (ITALPRESS) – Uno scatenato Kawhi Leonard si prende la scena nella nottata Nba. La 34enne ala realizza 45 punti nel largo successo dei Los Angeles Clippers per 153-128 contro i Minnesota Timberwolves, che vale la terza vittoria consecutiva e la sesta in sette partite della franchigia californiana. Leonard fa quasi la gara perfetta: 15 tiri dal campo realizzati su 20, 6 su 9 quelli a segno dall’arco con 9 tiri liberi su 10 a canestro.

Se a questi aggiungi un Bennedict Mathurin da 22 punti e un Darius Garland da 21 (con cinque triple) ecco spiegato il margine di 25 nonostante sull’altro fronte ci sia un Anthony Edwards da 36 punti.

Bastano invece i 30 punti di Jamal Murray e soprattutto la 25esima tripla doppia della stagione (la 187esima della carriera) di Nikola Jokic (16 punti, 13 assist e 12 rimbalzi) per permettere ai Denver Nuggets di battere 129-93 gli Houston Rockets.

Sorridono gli Orlando Magic che battono 128-122 i Cleveland Cavaliers e conquistano la quinta vittoria consecutiva. Decisivi Desmond Bane (35 punti), Paolo Banchero (25 punti e 8 rimbalzi) e Tristan Da Silva (23 punti, 9 dei quali nell’ultimo quarto). Quarto passo falso nelle ultime sette per i Cavs, nonostante un James Harden da 30 punti e 8 assist e un Donovan Mitchell da 25.

Successo anche per i New York Knicks in casa degli Utah Jazz per 117-134. La rimonta degli ospiti porta la firma di Jalen Brunson (28 punti) e Jordan Clarkson (27), mentre dall’altra parte i migliori sono Brice Sensabaugh con 29 punti e Ace Bailey con 21.

Vittorie anche per i Pelicans e gli Hornets. New Orleans supera i Toronto Raptors per 122-111 con un Trey Murphy III da 28 punti. Charlotte vince contro i Sacramento Kings per 109-117 con quattro giocatori con 20 o più punti: LaMelo Ball ne mette 30 a referto, quattro in più di Miles Bridges e sei in più del rookie Kon Knueppel, con Brandon Miller che chiude a quota 20. Ai padroni di casa non è bastata la notte da incorniciare di DeMar DeRozan che realizza 39 punti e supera Tim Duncan al diciottesimo posto della classifica marcatori all-time con 26.505 punti.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).