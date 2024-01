ROMA (ITALPRESS) – Il Tar per il Lazio, con la sentenza numero 863 del 17 gennaio 2024, ha annullato i provvedimenti che hanno disciplinato le prove di ammissione alla Facoltà di Medicina per l’anno accademico 2023/2024, “salvaguardando le posizioni di chi ha superato le prove e si è iscritto ai corsi”, si legge in una nota.

