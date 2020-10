PALERMO (ITALPRESS) – Il padre dell’ambientalismo, Fulco Pratesi, ha ricevuto la laurea honoris causa in Biodiversità e Biologia Ambientale dall’Università degli Studi di Palermo. Fondatore nel 1966 del WWF Italia, di cui è ora presidente onorario, Pratesi nel 1960 si è laureato in Architettura nel capoluogo siciliano ma poi la sua vita è stata interamente dedicata alla natura e alla protezione dell’ambiente.

“E’ una laurea molto particolare – ha sottolineato il rettore dell’Università degli Studi di Palermo, Fabrizio Micari -. Oggi guardiamo al mondo della scienza, ma anche ad una persona che ha saputo essere davvero pioniere in un settore. Pratesi parlava di sostenibilità, di protezione di ambiente della natura quando questi argomenti era misconosciuti. Si tratta di una figura che è stata visionaria nel suo approccio e nella sua capacità di intervenire sulle dinamiche di un sistema complesso”.

“Sono molto emozionato – ha affermato Fulco Pratesi, collegato in videoconferenza -. Fin da piccolo la natura mi ha affascinato a tal punto di abbandonare l’architettura per dedicarmi anima e corpo all’intento di riuscire a raggiungere il mio obiettivo”. Presenti a palazzo Steri i figli Isabella e Carlo Alberto, emozionati per l’obiettivo raggiunto da padre: “Mio padre ha aspettato e desiderato questo evento per molti anni. Oggi si conclude questo percorso. Lui nella sua vita ha fatto il naturalista, l’ecologo; ha protetto e sviluppato le oasi del WWF, oltre ad aver creato il WWF stesso. Oggi Palermo e la sua Università gli riconoscono il coronamento di un lungo percorso e una vita dedicata alla natura”.

