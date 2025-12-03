Università, Intesa Sanpaolo premia sei tesi di laurea sulla disabilità

MILANO (ITALPRESS) - La Fondazione Intesa Sanpaolo Ente Filantropico ha consegnato alle Gallerie d'Italia a Milano, nel consueto evento annuale dedicato alle Università, le borse di studio che da nove anni eroga per i progetti di dottorato in discipline umanistiche. Questa edizione, che ha confermato l'ammontare complessivo di 375 mila euro, ha premiato le Università di Chieti-Pescara, Basilicata, Verona, Palermo e Foggia. xh7/sat/azn