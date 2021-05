PALERMO (ITALPRESS) – Sono Massimo Midiri e Francesco Vitale i candidati Rettori in corsa all’Ateneo di Palermo. Lo ha reso noto l’Università degli Studi di Palermo. I due docenti universitari hanno presentato alla Commissione Elettorale la candidatura per l’elezione del Rettore per il sessennio 2021/2022-2026/2027. Il professore Massimo Midiri è ordinario di Diagnostica per immagini e radioterapia (settore scientifico-disciplinare MED/36) che ha indicato per la carica di Prorettore Vicario il prof. Enrico Napoli, ordinario di Idraulica (settore scientifico-disciplinare ICAR/01). Il professore Francesco Vitale è ordinario di Igiene generale e applicata (settore scientifico-disciplinare MED/42), che ha indicato per la carica di Prorettore Vicario il prof. Enrico Camilleri, ordinario di Diritto privato (settore scientifico-disciplinare IUS/01). La prima votazione è indetta per martedì 27 luglio. La seconda votazione, se necessaria, avrà luogo giovedì 29 luglio. L’eventuale ballottaggio è programmato per martedì 3 agosto. Le operazioni di voto si svolgeranno in modalità telematica dalle 9 alle 1.

