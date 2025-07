Minardo “Massimo supporto istituzionale per Polo F-35 in Sicilia”

ROMA (ITALPRESS) – “Per il polo globale per l’addestramento dei piloti F-35 in Sicilia è fondamentale che vi sia da subito la massima attenzione e collaborazione istituzionale per accompagnare ogni fase dello sviluppo e garantire il necessario supporto a questo importantissimo progetto”. Lo afferma il presidente della Commissione Difesa della Camera dei Deputati, Nino Minardo. “Si tratta di una scelta di straordinaria rilevanza strategica – prosegue Minardo – che non rappresenta soltanto un riconoscimento delle capacità operative e tecnologiche dell’Italia, ma consolida anche il ruolo del nostro Paese nell’ambito della difesa euro-atlantica”.

Per il presidente della Commissione Difesa di Montecitorio “la presenza di una struttura di questo livello in Sicilia avrà ricadute significative sul territorio in termini economici, di occupazione qualificata e di inserimento dell’Isola nella dinamica del sistema industriale della Difesa, senza contare le nuove prospettive nei settori della formazione avanzata e dell’innovazione tecnologica”.

