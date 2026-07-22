Università di Padova, ad agosto musei gratis per tutti gli studenti

PADOVA (ITALPRESS) – Musei civici gratuiti per tutto il mese di agosto per studentesse e studenti dell’Università di Padova, compresi gli iscritti ai programmi Erasmus.

Dal primo al 31 agosto la comunità universitaria potrà visitare senza pagare il biglietto il Museo Eremitani, Palazzo della Ragione, il Museo del Risorgimento e dell’Età contemporanea e Palazzo Zuckermann.

L’iniziativa, aperta anche ai residenti di Padova e provincia, è stata promossa in occasione del quinto anniversario dell’iscrizione dei “Cicli affrescati del XIV secolo di Padova” nella Lista del Patrimonio mondiale dell’Unesco. Per usufruirne sarà sufficiente presentare nelle sedi museali un documento di identità o il badge universitario. La promozione non comprende l’ingresso alla Cappella degli Scrovegni e alla Torre degli Anziani.

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