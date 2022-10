Università di Brescia, un laboratorio Tecnologie per la sostenibilità

Università di Brescia, un laboratorio Tecnologie per la sostenibilità

Valorizzare l’economia circolare del territorio: è con questo intento che Enea ha inaugurato il Laboratorio di “Tecnologie per la sostenibilità” all’Università di Brescia. L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile ha così dato seguito a un accordo siglato con la Regione Lombardia per contribuire al rafforzamento del sistema produttivo e scientifico regionale. fsc/gsl