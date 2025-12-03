Università di Bologna, Bernini “Togliere l’opportunità a degli allievi ufficiali di frequentare in divisa è una follia”

ROMA (ITALPRESS) – Il corso per i militari “si farà. Ho stimolato le università emiliano-romagnole, che mi hanno risposto, a fare un gruppo interforze per supportare gli allievi ufficiali dell’accademia di Modena, come si è sempre fatto: questa è una polemica nata dal nulla, ora si parla di militarizzazione dell’università, ma quale militarizzazione? Stiamo vivendo un mondo complesso in cui la dimensione della difesa della sicurezza passa attraverso la tecnologia e l’ottusità della tecnologia deve essere temperata dalla filosofia”. Così la ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, a “Mattino Cinque” su Canale 5, sulla decisione dell’Università di Bologna di non accettare la proposta dell’Accademia Militare di Modena di attivare un corso di filosofia per un gruppo di giovani ufficiali dell’esercito.

“Togliere l’opportunità a degli allievi ufficiali di frequentare in divisa l’università è una follia. L’autonomia universitaria non è un cancello sbattuto in faccia, è una grande opportunità. La rottura dell’autonomia universitaria nasce quando si picchiano i professori, si occupano le aule, si distruggono i rettorati, si impedisce agli studenti di fare lezione: cose che sono avvenute in questi mesi”, conclude.

