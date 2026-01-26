All’Università del Salento un dottorato di ricerca intitolato a Giulio Regeni

LECCE (ITALPRESS) – A dieci anni dalla tragica morte di Giulio Regeni, l’Università del Salento ricorda il giovane ricercatore e dottorando con un pensiero di profonda commozione e responsabilità, rinnovando il proprio impegno nella difesa della libertà di ricerca, dei diritti umani e della dignità delle persone.

Giulio Regeni rappresenta ancora oggi un simbolo potente del valore della conoscenza come strumento di dialogo, giustizia e cambiamento. La sua vicenda continua a interrogare le istituzioni accademiche e civili, richiamando con forza il dovere della verità e della tutela di chi dedica la propria vita allo studio e alla ricerca. In questo solco si inserisce il dottorato di ricerca in Human and Social Sciences a lui dedicato presso l’Università del Salento, un percorso nato per onorare la memoria di Regeni e per promuovere una ricerca libera, critica e attenta alle dinamiche sociali, politiche ed economiche contemporanee.

“A dieci anni dalla morte di Giulio Regeni – dichiara il coordinatore del dottorato di ricerca, Fabio de Nardis – il nostro compito come comunità accademica è quello di non ridurre il suo nome a un ricordo, ma di trasformarlo in un impegno quotidiano. Il dottorato intitolato a Giulio è uno spazio di formazione e di pensiero critico che tiene insieme rigore scientifico, responsabilità etica e attenzione ai diritti umani. Ricordare Giulio significa continuare a pretendere verità e giustizia, e allo stesso tempo sostenere una ricerca che non abbia paura di interrogare il potere e le sue contraddizioni”.

L’Università del Salento, nel ricordare Giulio Regeni, si unisce al dolore della famiglia e ribadisce la propria vicinanza a tutte e tutti coloro che, nel mondo, vedono minacciate la libertà di ricerca e di espressione. La memoria di Giulio continua a vivere nelle attività di studio, nelle ricerche e nelle giovani generazioni di dottorande e dottorandi che, anche attraverso questo percorso, scelgono di fare della conoscenza uno strumento di responsabilità civile.

