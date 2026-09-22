Università degli studi di Bergamo, nuova collaborazione con Intesa Sanpaolo su formazione e ricerca

BERGAMO (ITALPRESS) – L’Università degli studi di Bergamo ha rinnovato con Intesa Sanpaolo una collaborazione avviata nel 2022 con un Accordo quadro della durata di oltre tre anni, dal 1° ottobre 2026 al 31 dicembre 2029. L’intesa mette a sistema l’esperienza maturata nella precedente fase e individua un perimetro articolato di possibili attività congiunte nei campi della formazione, dell’ingresso nel mondo del lavoro, della ricerca e dello studio delle trasformazioni economiche e sociali.

“Non una nuova collaborazione, ma un rapporto che si consolida: l’esperienza maturata dal 2022 consente oggi a Università degli studi di Bergamo e Intesa Sanpaolo di definire con maggiore precisione gli ambiti nei quali mettere in comune competenze, progettualità e capacità di innovazione” sottolinea Sergio Cavalieri, Rettore dell’Università degli studi di Bergamo, intervenuto alla sottoscrizione dell’accordo martedì 22 settembre presso la sede di Sant’Agostino insieme ai Direttori di Dipartimento, di Centro e i Dirigenti d’area.

Per Intesa Sanpaolo erano presenti Daniele Pastore, direttore regionale Lombardia, ed Elisa Zambito Marsala, Responsabile Education Ecosystem and Global Value Programs di Intesa Sanpaolo, che firmando l’accordo ha sottolineato l’importanza dei rapporti di Intesa Sanpaolo con le università, evidenziando il valore della collaborazione tra mondo accademico e impresa per favorire la formazione e lo sviluppo delle competenze richieste dal mondo del lavoro.

– foto ufficio stampa UniBg –

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