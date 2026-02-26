Università Cattolica del Sacro Cuore, nuovo test di ammissione per Medicina e Chirurgia

ROMA (ITALPRESS) – Al via dal 27 febbraio il concorso di ammissione ai Corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, in Odontoiatria e protesi dentaria e in Medicina e chirurgia a indirizzo tecnologico (MedTec) dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Il test si svolgerà in due turni – il primo il 27 e 28 febbraio (iscrizioni chiuse), il secondo il 17 e 18 aprile (iscrizioni dal 2 al 31 marzo) – in presenza (modalità computer-based CBT – multisessione) in numerose sedi in tutta Italia: Roma, Milano, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Palermo, Catania, Cagliari. I candidati che hanno presentato domanda di partecipazione entro il 17 febbraio possono partecipare a entrambi i turni d’esame. Chi presenterà domanda dal 2 al 31 marzo potrà partecipare solo al secondo turno del mese di aprile. I posti a concorso sono 480 per Medicina e chirurgia, 40 per Odontoiatria e Protesi dentaria e 90 per MedTec (interateneo con l’Università degli Studi Roma Tre). Per il primo turno gli iscritti sono 4.470: i candidati concorrono per i posti disponibili a Medicina e chirurgia e MedTec oppure per i posti disponibili a Odontoiatria e protesi dentaria. In dettaglio, in 4.279 concorreranno per i corsi di Medicina e in 191 per il corso di Odontoiatria e protesi dentaria. A costoro si sommeranno i candidati che si iscriveranno al test per il secondo turno di aprile.

L’esame di ammissione consiste in una prova scritta CBT di 65 quesiti a risposta multipla, che presentano cinque opzioni di risposta, tra cui il candidato deve individuarne una soltanto scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, così distribuiti: 15 quesiti di ragionamento logico; 45 quesiti di cultura scientifica: n. 15 di chimica, n. 15 biologia, n. 10 di fisica e n. 5 di matematica (con elementi di logica); 5 quesiti di cultura etico-religiosa. Dal 4 marzo per il primo turno e dal 23 aprile per il secondo turno ciascun candidato potrà prendere visione della correzione del proprio elaborato e visualizzare il punteggio conseguito. Le graduatorie finali di ciascun corso di laurea verranno pubblicate una volta conclusi entrambi i turni d’esame, dal 4 maggio prendendo in considerazione il migliore punteggio conseguito dal candidato nelle due prove, o dell’unico punteggio conseguito qualora abbia partecipato a un solo turno d’esame.

