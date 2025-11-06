Università, Bernini “Serve un cambio di passo sull’orientamento”

MILANO (ITALPRESS) - "L'orientamento è uno degli elementi fondamentali per cambiare passo nell'università. Non è l'unico: è fondamentale internazionalizzare, chiamare talenti stranieri dall'estero e a fare in modo che i nostri talenti che sono andati all'estero ritornino". Così la ministra per l'Università e la Ricerca Anna Maria Bernini a margine dell'inaugurazione di OrientaTalenti all'Human Technopole al Mind nell'ex area Expo di Milano. "Non dobbiamo avere la presunzione di avere tutte le risposte in tasca. Dobbiamo formare competenze, professionalità e mestieri che in parte ancora non esistono - ha aggiunto -. Quindi dobbiamo essere flessibili, dobbiamo dare loro la misura di quanto le tecnologie saranno fondamentali per renderle persone migliori e funzionali ad una comunità che deve crescere nella tecnologia. Ma non essere sovrastata dalla tecnologia perché la persona è sempre al centro".