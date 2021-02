PALERMO (ITALPRESS) – Il rettore dell’Università degli Studi di Palermo, Fabrizio Micari, ed il Commissario straordinario dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani, Paolo Zappalà, hanno siglato un’intesa tra le due istituzioni finalizzata all’attivazione di un canale del Corso di Laurea in Infermieristica presso il Polo Universitario di Trapani.

La sottoscrizione dell’accordo è volta ad assicurare la disponibilità di tutte le risorse utili al percorso formativo professionalizzante che prevedono il concorso dell’Università, per quanto attiene ai compiti didattici ed allo svolgimento delle attività frontali presso la sede del Polo di Trapani, e dell’ASP, con riferimento alla disponibilità di personale ed all’utilizzo di strutture extrauniversitarie per lo svolgimento di ulteriori attività formative, anche pratiche, e tirocini curriculari.

“La sigla di oggi rappresenta un’altra concreta azione che rende sempre di più il nostro Ateneo l’Università di tutta la Sicilia occidentale; il potenziamento delle sedi decentrate è infatti uno degli obiettivi che ho sempre messo ai primi posti nel corso del mio mandato rettorale – ha commentato il rettore Fabrizio Micari -. Questa intesa con l’Asp è un ulteriore tassello in cui UniPa concorre allo sviluppo del territorio trapanese con l’attivazione di un nuovo percorso di studi che risponde alle esigenze formative dei giovani, a cui saranno fornite le conoscenze e le competenze necessarie per l’ingresso nel mondo del lavoro in un settore professionale di enorme importanza”.

“Sono molto contento – ha aggiunto il commissario straordinario Paolo Zappalà – perchè con questa firma si conclude un percorso che ha visto l’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani collaborare con l’Università di Palermo per restituire alle ragazze e ai ragazzi della provincia la possibilità di formarsi alla professione di infermiere senza essere costretti a dover andare lontano dal proprio luogo di vita. Lo ritengo senz’altro un fatto positivo che sono convinto contribuirà anche alla crescita occupazionale ed allo sviluppo dei servizi sanitari dell’intero territorio provinciale”.

“Si tratta di un momento molto importante – ha sottolineato Antonio Piacentino, presidente del Polo Universitario di Trapani – in quanto grazie alla forte volontà dell’Ateneo ed alla preziosa collaborazione dell’Azienda Sanitaria Provinciale, i ragazzi potranno disporre, presso il Polo Universitario di Trapani, di un corso di Laurea in Infermieristica in grado di offrire loro, insieme ad un percorso formativo altamente qualificato, enormi sbocchi occupazionali che scaturiscono dalla necessità, oggi più che mai sentita nel nostro Paese, di giovani professionisti in ambito sanitario e, più in particolare, nel campo infermieristico”.

