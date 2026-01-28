Università, 60 mila posti per la formazione iniziale e l’abilitazione dei docenti: il ministro Bernini firma il decreto

ROMA (ITALPRESS) – Sono circa 60.000 i posti autorizzati per l’attivazione dei percorsi di formazione iniziale e abilitazione dei docenti per l’anno accademico 2025-2026. Il ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha firmato il decreto (numero 138 del 27 gennaio 2026 ) che indica le disposizioni per l’avvio dei percorsi di abilitazione all’insegnamento per le istituzioni universitarie e AFAM (l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica). I

percorsi universitari e accademici sono rivolti ai docenti di posto comune delle scuole secondarie di primo e di secondo grado. I posti comprendono anche gli insegnamenti tecnico-pratici.

Il ministro Bernini ha anche firmato il decreto – numero 137 del 26 gennaio 2026 – che individua la riserva dei posti per l’accesso ai percorsi riguardante delle specifiche categorie di docenti.

-Foto IPA Agency-

