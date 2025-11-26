UnitelmaSapienza presenta a Firenze il polo didattico e punta sull’arte

FIRENZE (ITALPRESS) - UnitelmaSapienza approda a Firenze. E' stato presentato, nel corso di una cerimonia a Palazzo Gherardi, il nuovo polo didattico dell'ateneo telematico: un’opportunità per i giovani e i professionisti del territorio di ottenere una formazione accessibile e di qualità. Firenze e la sua provincia si arricchiscono dunque di una sede d'esame in presenza per gli studenti iscritti ai corsi di laurea. f10/xb8/fsc/gsl