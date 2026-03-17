Unità d’Italia, Mattarella depone corona d’alloro sulla tomba del Milite Ignoto

ROMA (ITALPRESS) - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della Giornata dell'Unità nazionale, della Costituzione, dell'inno e della bandiera, ha reso omaggio al Milite ignoto all’Altare della Patria. Il capo dello Stato, accompagnato dal ministro della Difesa, Guido Crosetto, dopo aver ricevuto gli onori militari, ha deposto una corona d'alloro sul sacello del Milite Ignoto. Alla cerimonia hanno preso parte il presidente del Senato Ignazio La Russa, il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, il presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, e il presidente della Corte Costituzionale, Giovanni Amoroso. Erano presenti, inoltre, autorità civili e militari, rappresentanti Interforze e delle Associazioni combattentistiche e d'Arma. ads/mca3 (fonte video: Quirinale)