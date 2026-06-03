Unipa, Torregrossa “Con il Festival dell’ambiente sensibilizziamo gli studenti”

PALERMO (ITALPRESS) - “Lo scopo del Festival dell’ambiente di UniPa è quello di sensibilizzare studenti e cittadinanza a problematiche che viviamo quotidianamente”. Queste le parole dell’organizzatore del Festival dell’ambiente dell’Università degli Studi di Palermo, professor Michele Torregrossa, intervenuto in merito alla tre giorni dedicata al futuro della sostenibilità ambientale promossa dall’ateneo e che si terrà dal 3 al 5 giugno. “È la prima volta che si attiva questa iniziativa, scaturita dalla volontà dell’ateneo di porre l’attenzione sulla giornata mondiale dell’ambiente che sarà giorno 5 giugno - prosegue Torregrossa -. Come evento di apertura ci sarà il ‘Plastic Poluttion day’ in cui approfondiremo i temi dedicati alla plastica, ma anche un plastic lab durante il quale puliremo simbolicamente il parco di Viale delle Scienze, dimostrando la difficoltà nel rimuovere certi materiali dall’ambiente. Questa iniziativa, su istanza dell’ateneo, vorrà prendere una frequenza annuale in occasione della giornata mondiale dell’ambiente, sensibilizzando anche grazie alle competenze dell’università e delle varie associazioni presenti, in un vero e proprio momento di dialogo aperto a tutti”. xi6/vbo/mca1