Unipa, Midiri “Creare insieme cultura donazione rimanda a concetto di comunità”

PALERMO (ITALPRESS) - "La giornata di oggi è importante perché dobbiamo creare tutti insieme la cultura della donazione, che è un gesto semplice che rimanda a significati molto importanti come il rispetto della vita, la prosecuzione della vita e rimanda a un concetto di comunità". Lo ha detto il Rettore dell'Università degli Studi di Palermo, Massimo Midiri, a margine della giornata "Donare è donarsi", l'iniziativa dedicata alla sensibilizzazione sulla donazione di organi, sangue e cellule staminali che si è svolta nell'Aula Magna dell'Edificio 12, al Campus di Viale delle Scienze dell'Università degli Studi di Palermo. Secondo il rettore, promuovere questo tema all'interno dell'università significa anche educare le nuove generazioni alla responsabilità verso gli altri: "Quando si introduce la cultura della donazione si ha l'idea di non immaginare la vita come un'esperienza esclusivamente personale, ma come un dono che ti è stato dato e che può servire a generare altra vita". Midiri ha inoltre richiamato l'attenzione su una criticità che riguarda il sistema sanitario: "In Sicilia, a Palermo abbiamo già il problema della donazione di sangue perché c'è sempre carenza, c'è sempre bisogno di sangue, soprattutto di alcuni tipi che sono particolarmente rari". xd6/tvi/mca1