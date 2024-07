Unioncamere, Prete “L’Italia ha bisogno di crescere”

ROMA (ITALPRESS) - "Non possiamo rischiare di avere un calo del Pil. Un piano d'immigrazione regolare con formazione prima di arrivare in Italia credo che si possa attivare e dobbiamo attrarre persone che vogliano tornare a lavorare in Italia", ha detto il presidente di Unioncamere, Andrea Prete, a margine dell'assemblea dell'ente. xi2/ads/mrv