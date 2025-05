UniMi, Brambilla “Atenei rispondano a esigenze del mercato del lavoro”

ROMA (ITALPRESS) - "E' fondamentale che l’università lavori sempre di più anche insieme al mondo produttivo per essere in grado di offrire percorsi formativi rispondenti alle nuove esigenze del mercato del lavoro che è sempre in più rapida trasformazione “le parole di Marina Brambilla, rettrice dell'università degli Studi di Milano, in merito alla presentazione della partnership tra Sviluppo Lavoro Italia e 7 Atenei: "Il tutto anche rispetto alle sfide date dalla transizione digitale e green, e dell’intelligenza artificiale, senza mai dimenticare che gli atenei, da un lato, devono essere sempre in grado di rispondere alle esigenze del mercato del lavoro dall’altro devono restare in presidio do conoscenza". xc3/trl/mca1