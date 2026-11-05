UniCredit si aggiudica quattro Euromoney Transaction Banking Awards

ROMA (ITALPRESS) – UniCredit è stata premiata per la solidità e qualità del proprio franchise di transaction banking in Europa, aggiudicandosi quattro riconoscimenti agli Euromoney Transaction Banking Awards 2026: Migliore Transaction Bank dell’Europa Centrale e Orientale; Migliore Transaction Bank in Italia; Migliore Transaction Bank in Germania Migliore Banca per il Cash Management in Romania. Inoltre, UniCredit Bulbank è stata nominata Migliore Banca per il Foreign Exchange in Bulgaria agli Euromoney Foreign Exchange Awards, assegnati nello scorso mese di ottobre. I riconoscimenti, spiega una nota, premiano “la solidità dell’offerta di UniCredit nel Trade Finance & Correspondent Banking e nei Payments, così come la capillarità della sua presenza in Europa”. Grazie alla combinazione tra la dimensione paneuropea del Gruppo e una profonda conoscenza dei singoli mercati locali, UniCredit continua a investire in soluzioni innovative che aiutano le imprese a gestire in modo sempre più efficiente pagamenti, liquidità e flussi commerciali in tutto il continente.

Sul fronte del trade finance, la banca è stata premiata per i significativi progressi compiuti nel percorso di digitalizzazione di questo business. Nell’ultimo anno ha esteso l’adozione della piattaforma Trade Finance Gate, oggi utilizzata dal 90% dei clienti come punto di accesso ai servizi della banca e da oltre il 92% per la gestione delle lettere di credito. Parallelamente, UniCredit ha continuato ad accelerare la digitalizzazione di processi tradizionalmente basati sulla documentazione cartacea attraverso soluzioni innovative come GuaranteeNow, dedicata alle garanzie, e Trade Finance OCR, per l’elaborazione automatizzata dei documenti. Quest’ultima supporta oggi oltre il 90% delle operazioni relative alle lettere di credito in Italia, Germania e Austria, migliorando ulteriormente l’esperienza dei clienti attraverso maggiore velocità, trasparenza ed efficienza.

Francesca Nenci, Head of Trade Finance & Correspondent Banking di UniCredit, ha dichiarato: “Questi premi rispecchiano il percorso compiuto per integrare la nostra dimensione paneuropea con soluzioni digitali all’avanguardia e un solido know-how specialistico. In uno scenario sempre più complesso, in cui la certezza del finanziamento è un fattore cruciale per le imprese, continuiamo ad aiutare i nostri clienti a operare con fiducia, offrendo al tempo stesso maggiore velocità, trasparenza ed efficienza attraverso un modello di servizio altamente digitalizzato. Siamo orgogliosi di questi risultati e continueremo a supportare i clienti nell’affrontare la complessità dei mercati, mitigare i rischi e sviluppare il proprio business a livello internazionale”. Sul fronte Payments & Cash Management, UniCredit ha continuato a estendere PayFX, la soluzione che ora offre ai clienti l’accesso a servizi di pagamento e cambio valuta in oltre 100 valute. Parallelamente, ha investito nell’innovazione dell’architettura dei pagamenti in tutta l’Europa Centrale e Orientale. Questa evoluzione sta contribuendo a creare un ecosistema dei pagamenti sempre più integrato e armonizzato, rafforzando la capacità della banca di supportare i clienti che operano in più mercati e garantendo al contempo maggiore coerenza, resilienza e innovazione in quest’area.

Alberto Palombi, Head of Group Payments Solutions di UniCredit, ha detto: “La nostra ambizione è diventare il partner di riferimento per i servizi di pagamento delle imprese in tutta Europa. Continuando ad ampliare le nostre capacità nei pagamenti internazionali e a modernizzare le nostre infrastrutture nei mercati chiave, stiamo creando un ecosistema dei pagamenti sempre più integrato, che combina la portata paneuropea del Gruppo con una solida competenza locale. Questo ci consente di offrire l’affidabilità, la trasparenza e la coerenza che i clienti si aspettano quando operano in più mercati. Siamo orgogliosi che questi risultati siano stati riconosciuti da Euromoney”.

– foto IPA Agency –

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