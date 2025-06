Uni Air effettua un ordine per 19 ATR 72-600

ROMA (ITALPRESS) – UNI Air, società del gruppo EVA Air, ha effettuato un ordine fermo per 19 ATR 72-600, oltre a tre ulteriori diritti di acquisto. Si tratta del più grande ordine ATR dal 2017 e del secondo ordine diretto da UNI Air dal 2011, quando la compagnia aerea taiwanese acquistò 10 ATR 72-600. Questi 19 nuovissimi velivoli sostituiranno e amplieranno l’attuale flotta di UNI Air composta da 14 ATR 72-600, segnando un passo significativo nella modernizzazione e nella crescita della compagnia aerea.

Questi velivoli di ultima generazione rafforzeranno le operazioni e il posizionamento competitivo di UNI Air, grazie a una migliore efficienza nei consumi, minori costi di manutenzione, una maggiore affidabilità e un’esperienza passeggeri migliorata. Operando principalmente dall’aeroporto di Taipei Songshan, UNI Air fornisce collegamenti verso 11 destinazioni, tra cui le isole di Kinmen, Penghu e Matsu, utilizzando turboelica ATR. Oltre a servire queste rotte dirette, UNI Air contribuisce anche a una rete di mobilità regionale più ampia, rafforzando l’ecosistema integrato dei trasporti di Taiwan.

Solomon Lin, presidente di UNI Air, ha espresso il suo entusiasmo: “Questo segna un passo importante nella strategia di UNI Air per migliorare i servizi aerei nazionali, svolgendo un ruolo fondamentale nel promuovere il dinamismo di Taiwan a livello locale, nazionale e regionale. Con questo nuovo ordine, rafforziamo il nostro impegno a garantire una flotta giovane e moderna per servire il mercato nazionale in modo efficiente, offrendo ai passeggeri i più alti standard di comfort e affidabilità. ATR rimane il nostro partner preferito, svolgendo un ruolo chiave nel sostenere e rafforzare la rete aerea di Taiwan”.

Nathalie Tarnaud-Laude, Ad di ATR, ha ringraziato UNI Air per la sua continua fiducia e ha aggiunto: “UNI Air fa una differenza significativa per le comunità che serve, fornendo loro la frequenza, l’affidabilità e la connettività di cui hanno bisogno. Siamo lieti di rinnovare la nostra partnership strategica, supportandoli nei loro piani di espansione. La fiducia di UNI Air in ATR è la più forte testimonianza del ruolo essenziale che i nostri aerei svolgono nel plasmare reti di trasporto aereo regionali efficienti e sostenibili. Questo nuovo ordine è una forte affermazione della nostra missione: costruire aerei che avvicinino le comunità”.

-Foto ufficio stampa Atr-

(ITALPRESS).