ROMA (ITALPRESS) – Sono 11 le fiorettiste azzurre qualificate per il tabellone principale della Coppa del Mondo di Novi Sad. L’Italia del fioretto, così come nella prova maschile di Tokoname, va vicino all’en plein anche nella prima giornata di gare in Serbia. Già qualificate, per diritto di ranking la campionessa mondiale Alice Volpi, Martina Batini, Martina Favaretto e Francesca Palumbo, ci ha messo pochissimo a raggiungerle un’altra super campionessa e protagonista del Mondiale di Milano della scorsa estate, Arianna Errigo, che nonostante l’argento iridato è ancora alle prese con le qualificazioni a causa dell’anno di stop per maternità. Primo step superato in scioltezza per Ary e non solo: fin dalla fase a gironi, infatti, hanno staccato il pass per la giornata clou di domani ben cinque azzurre: Serena Rossini, Martina Sinigalia, Camilla Mancini, Elena Tangherlini e appunto Arianna Errigo. Grazie alle vittorie nel tabellone preliminare ad eliminazione diretta, poi, si sono qualificate anche Erica Cipressa e Anna Cristino. Out nell’ultimo match di giornata Giulia Amore.

Sono nove le azzurre ammesse al tabellone principale di domani del Grand Prix di sciabola femminile ad Orleans. In totale sono 17 gli atleti del CT Nicola Zanotti che saliranno sulle pedane francesi nella giornata “clou” della tappa francese, primo GP della stagione.

Alle già ammesse, per diritto di ranking, Martina Criscio e Rosella Gregorio, ha staccato il “pass” per il tabellone principale fin dalla fase a gironi Claudia Rotili. Grazie al tabellone preliminare di eliminazione diretta si sono poi qualificate anche Rebecca Gargano, Eloisa Passaro, Chiara Mormile, Michela Battiston e due Under 20 Manuela Spica e Carlotta Fusetti. Si è fermata invece nell’ultimo match del tabellone preliminare la corsa di Giulia Arpino e Irene Vecchi mentre nel turno da 128 era stata eliminata l’altra Under 20 (vincitrice dell’ultima prova Giovani di Antalya) Mariella Viale.

– foto ufficio stampa Fis .

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]