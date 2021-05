ROMA (ITALPRESS) – Un fine settimana che ha quasi totalmente stravolto le gerarchie all’interno del Campionato Under 18. La classifica, già molto corta, ha subito degli imprevedibili ribaltamenti, in particolare nelle posizioni valide per l’accesso alla Final Four. Partendo dalla vetta però, la prima notizia è il pareggio dell’Inter contro un ostico Genoa, che sale così a 21 punti insieme ad Atalanta e Sassuolo, bloccate da Parma e Milan. Al Suning Youth, la squadra di mister Ruotolo si porta avanti due volte con Fossati e Sahli, ma viene puntualmente ripresa dai nerazzurri, prima con Villa e poi con Abiuso. Molto nervosi i ragazzi di Cristian Chivu, con Fabbian che rimedia una doppia ammonizione per fallo e conseguenti proteste proprio nel momento cruciale della sfida. Un risultato che fa felice soprattutto la Roma, che grazie al 4-1 alla Fiorentina raggiunge in coabitazione il primo posto, nonostante il doppio confronto diretto: Cassano diventa capocannoniere segnando la decima rete del torneo, Voelkerling Persson realizza una doppietta e Volpato chiude i giochi prima del gol della bandiera di Toci.

Se i primi due posti sembrano abbastanza indirizzati verso Inter e Roma, gli altri due slot per l’accesso alla Final Four sono ancora senza proprietario. I risultati del weekend permettono infatti al Torino di scavalcare quattro squadre e di passare dalla settima alla terza posizione. Decisivo il big match contro la Lazio, che la squadra di Franco Semioli non sbaglia vincendo 2-0 grazie alle reti di Dellavalle e Eordea e al rigore parato da Edo a Mancino nei minuti finali. Fine settimana tutt’altro che positivo per Atalanta e Sassuolo, che perdono una buona occasione per ribadire le loro intenzioni di postseason. La Dea pareggia 3-3 contro un ottimo Parma, che trova il gol decisivo all’ultimo minuto dopo un primo tempo con 5 gol, mentre i neroverdi cedono in casa al Milan, 0-1 firmato Amore. Non restano che poche giornate alla conclusione, e con cinque squadre in quattro punti, le sorprese non mancheranno per un finale di stagione tutto da vivere.

