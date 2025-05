ROMA (ITALPRESS) – La storia professionale, e non solo, di Giovanni Minoli è strettamente legata alla Rai, azienda nella quale, arrivato a 80 anni (li compie il 26 maggio), continua a lavorare (come conduttore del programma “La Storia siamo noi“), dopo avere ricoperto incarichi prestigiosi. Il giornalista torinese è stato, infatti, direttore di Rai2, Rai3, Rai Educational, Rai Storia e Rai Scuola.

L’inizio dell’avventura in Rai si intreccia con la sua storia personale: Minoli, infatti, entra nella tv pubblica nel 1972 quando è già sposato con Matilde Bernabei, figlia del potente direttore generale. Da quel momento è un succedersi di programmi di cui è autore, produttore e conduttore. Uno per tutti, “Mixer”, trasmissione di Rai2 che è diventata sinonimo di un modo di fare informazione giornalistica. Seguono, tra i tanti, quelli che vara da capostruttura o direttore, da “Quelli della notte” con Renzo Arbore a “Blitz” con Gianni Minà, da “Aboccaperta” di Gianfranco Funari a “Elisir” con Michele Mirabella e a “La grande storia”.

Minoli è anche il “papà” di “Un posto al sole”, la soap di Rai3 in onda dal lontano 1996. Esperimento che, invece, non gli è riuscito con “Agrodolce”, altra soap stesso formato, ambientata in Sicilia e non a Napoli.

Uscito dalla Rai a causa del pensionamento, negli anni ha comunque continuato a collaborarvi, alternando altre esperienze a Radio24 (“Mix24”) e La7 dove conduce il programma “Faccia a faccia”, titolo che richiama un po’ il suo marchio di fabbrica applicato a interviste con grandi personaggi.

Dal luglio 2020 ai primi mesi del 2022 è stato commissario straordinario della Calabria Film Commission, voluto dall’allora presidente della Regione Jole Santelli. A proposito di politica, vale la pena ricordare che, fin dai primi passi della sua carriera, Minoli è stato spesso criticato per la vicinanza alle posizioni del Partito Socialista Italiano di Bettino Craxi. Nella vita privata, come dicevamo, è sposato con Matilde Bernabei, presidente onorario della Lux Vide (quella di “Don Matteo”, “Doc” e “Che dio ci aiuti”), da cui ha avuto la figlia Giulia. In una recente intervista ha dichiarato di avere subito abusi sessuali da una donna quando aveva solo 14 anni, episodio mai raccontato prima.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).