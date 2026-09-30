Una giornata di sport per 40 bambini del Punto Luce Save the Children di Chiaiano

NAPOLI (ITALPRESS) – Una giornata di cultura e sport per 40 bambini e bambine del Punto Luce di Save the Children di Napoli Chiaiano (gestito con Genitori Democratici di Napoli), organizzata da Save the Children e Kinder Joy of moving insieme a Rita Grande. Al mattino la visita a Città della Scienza, tra museo interattivo del corpo umano e Planetario.

Nel pomeriggio, al Napoli Tennis Center, la Kinder Joy of moving Tennis Experience con Rita Grande, campionessa italiana di tennis e commentatrice sportiva, e i tecnici della Federazione Italiana Tennis e Padel: un approccio basato sul gioco, come nei progetti Tennis Trophy e Racchette in classe. I bambini del Punto Luce di Napoli Chiaiano già partecipano al progetto Joy of moving, attivo in altri 6 spazi dell’Organizzazione attivi in tutta Italia.

Il metodo, validato scientificamente, è stato sviluppato con l‘Università degli Studi di Roma “Foro Italico”, il CONI e il MIM del Piemonte dopo una ricerca triennale su oltre mille bambini della scuola primaria: favorisce lo sviluppo motorio, cognitivo, emozionale e relazionale. Gli eventi al di fuori dei Punti Luce sono organizzati da Ferrero e Save The Children per promuovere ulteriormente l’inclusione attraverso lo sport, dalla vela, al ciclismo al tennis.

Kinder Joy of moving è il progetto internazionale di Responsabilità Sociale del Gruppo Ferrero. “Esperienze come quella che i ragazzi e le ragazze del punto luce di Napoli Chiaiano hanno appena vissuto, dimostrano quanto sport e cultura possano essere strumenti potenti per ampliare i loro orizzonti, alimentarne la curiosità e rafforzare la fiducia in sé stessi – ha detto Giusy Ghisu, Coordinatrice del progetto per Save the Children -. Attraverso attività che spaziano dalla scoperta della scienza all’avvicinamento al tennis e agli sport di racchetta, hanno infatti avuto l’opportunità di apprendere, sperimentare e condividere nuove esperienze con i propri coetanei. Grazie alla collaborazione con Ferrero e al progetto Kinder Joy of Moving continuiamo a creare occasioni concrete di crescita, contribuendo a contrastare la povertà educativa e a garantire a ogni bambino e bambina la possibilità di sviluppare talenti, aspirazioni e competenze fondamentali per il proprio futuro”.

“È stata una giornata davvero speciale, perché abbiamo avuto l’opportunità di far scoprire ai ragazzi e alle ragazze del Punto Luce Save the Children di Chiaiano un’attività nuova, avvicinandoli agli sport di racchetta in modo semplice e divertente. Vederli prendere confidenza con la racchetta, mettersi alla prova, giocare insieme e divertirsi è stato bellissimo. È proprio questo lo spirito del metodo Joy of Moving: attraverso il movimento e il gioco, i bambini possono scoprire nuove capacità, acquisire fiducia in se stessi e vivere un’esperienza positiva insieme agli altri. Spero che questa giornata abbia lasciato loro la curiosità di continuare a sperimentare lo sport e di scoprire nuove possibilità”, ha commentato Rita Grande Ambassador e coordinatrice con la FITP dell’evento.

-Foto ufficio stampa Ferrero-

(ITALPRESS).