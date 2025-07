Una donna su dieci non ha mai fatto una mammografia

Una donna su dieci non ha mai fatto una mammografia

ROMA (ITALPRESS) - L'adesione allo screening mammografico cresce e supera i valori pre pandemia, ma rimane una forte differenza geografica, con il sud che registra la partecipazione più bassa. È quanto emerge dai dati della sorveglianza “Passi” dell'Istituto Superiore di Sanità relativi agli anni 2023-2024. In Italia il 75% delle donne fra i 50 e i 69 anni si è sottoposto allo screening mammografico a scopo preventivo, all'interno di programmi organizzati o per iniziativa personale, nei tempi raccomandati dalle linee guida nazionali e internazionali (che suggeriscono alle donne di questa classe di età di sottoporsi a mammografia ogni due anni per la diagnosi precoce del tumore al seno). La quota di donne che si sottopone allo screening mammografico è maggiore fra quelle più istruite o con maggiori risorse economiche, fra le donne di cittadinanza italiana rispetto alle straniere e fra le donne coniugate o conviventi. La copertura disegna un chiaro gradiente Nord-Sud con una copertura totale dell'86% al Nord, 80% al Centro e solo del 62% nelle Regioni meridionali. sat/gtr/col