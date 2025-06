ROMA (ITALPRESS) – Una delegazione statunitense visiterà la Libia il 18 giugno prossimo, iniziando il suo viaggio dalla capitale Tripoli per poi recarsi al Parlamento di Bengasi. Lo ha dichiarato Ali Takbali, membro del Parlamento libico, all’agenzia Italpress. Takbali ha spiegato che durante la visita la delegazione discuterà il percorso della Conferenza di Berlino, oltre alla questione della destituzione dell’ex Primo Ministro Abdul Hamid Dbeibeh.

La visita arriva in un momento in cui la comunità internazionale si prepara a tenere un incontro di alto livello nella capitale tedesca Berlino il 19 giugno, nell’ambito di sforzi continui per superare l’impasse politica in Libia e sostenere le iniziative delle Nazioni Unite per una soluzione complessiva.

L’incontro di Berlino si concentrerà sulla discussione di una nuova roadmap politica finalizzata alla formazione di un governo unitario che goda di supporto internazionale e consenso locale, incaricato di supervisionare le prossime elezioni presidenziali e parlamentari entro un periodo stimato tra i quattro e i sei mesi. Tale percorso potrebbe portare alla fine della divisione politica e alla cessazione delle due amministrazioni di Abdul Hamid Dbeibeh e Osama Hamad. Questi sforzi riflettono la volontà della comunità internazionale di stabilizzare la sicurezza e la stabilità in Libia, aprendo una nuova fase che rafforzi le istituzioni nazionali e realizzi le aspirazioni del popolo libico alla pace e allo sviluppo.

