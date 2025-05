Un weekend di Porte aperte per conoscere Suzuki Swift Hybrid

TORINO (ITALPRESS) – Sabato 24 e domenica 25 maggio le concessionarie Suzuki di tutta Italia accoglieranno i clienti per un fine settimana di Porte Aperte dedicato a Swift Hybrid.

Durante il weekend di Porte Aperte sarà possibile effettuare test drive e ricevere informazioni dettagliate sulle caratteristiche della gamma Swift Hybrid perfetta anche per i neopatentati. Swift Hybrid, è sportiva, moderna, elegante e allo stesso tempo unica, con un carattere distintivo. Disponibile con motore 1.2 Hybrid, con due diverse tipologie di trasmissione (manuale o automatica CVT) e di trazione (2WD o 4WD Allgrip), è in grado di soddisfare le esigenze di ogni Cliente.

La nuova Swift Hybrid nella versione con trazione anteriore e cambio manuale, con le sue emissioni di 99g/km CO2 è una vera cittadina modello e può accedere gratuitamente ad alcune ZTL come l’Area C di Milano, che pone il valore soglia a 100 g/km di CO2. Sulla Swift Hybrid la sicurezza non scende a nessun compromesso e i sistemi di guida assistita, tutti di serie, la pongono al top della categoria. Attraverso i nuovi hardware rinnovati come una videocamera monoculare, un radar frontale a onde millimetriche e due radar posteriori.

Con il nuovo Codice della strada (Legge 177 del 25 novembre 2024), i neopatentati di categoria B per tre anni potranno guidare veicoli con una potenza specifica fino a 75 kW/t.

Con il suo carattere unico e la sua dotazione di serie in termini di sicurezza e connettività, Swift Hybrid è l’auto perfetta per i giovani neopatentati.

Non solo Swift Hybrid, chi ha appena conseguito la patente, per tutti i 3 anni del periodo previsto dalla nuova normativa, può scegliere e guidare tutti i modelli della gamma 100% Hybrid di Suzuki, ad eccezione di Across Plug-in. Swift Hybrid 1.2 è proposta nelle varianti versione 2WD WAKU cambio manuale, a 20.900 euro, versione 2WD cambio manuale, 22.500 euro, 2WD cambio CVT a 24.000 euro e la versione a quattro ruote motrici 4WD cambio manuale a 24.500 euro.

Per le vernici metallizzate (escluso Arancione Amsterdam che è incluso nel prezzo di listino) occorrono altri 650 euro; mentre per le vernici metallizzate bicolor ancora 300 euro rispetto alla versione metallizzata. In occasione del Porte Aperte, i clienti potranno godere di una promozione vantaggiosa che prevede su tutte le Swift Hybrid un vantaggio cliente di 4.000 Euro, in caso di permuta e/o rottamazione.

