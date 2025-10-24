Un software predice le varianti del Covid

ROMA (ITALPRESS) - La pandemia di COVID-19 è un problema sanitario ad oggi ristretto fondamentalmente ai pazienti immunocompromessi. Per predire le varianti di SARS - CoV - 2 alle quali adattare i nuovi vaccini e gli anticorpi monoclonali un gruppo di ricercatori dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria Pisana, del Politecnico di Milano e dell’Istituto “Lazzaro Spallanzani” di Roma, ha sviluppato un software basato sul fenomeno biologico dell’evoluzione convergente. sat/gtr/col