Un milione per la manutenzione straordinaria delle scuole

VENEZIA (ITALPRESS) – Approvato il Piano di Manutenzione Straordinaria per le scuole della terraferma: 1 milione di interventi. La Giunta comunale, nella sua ultima seduta, su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici Francesca Zaccariotto, ha approvato la delibera “Edilizia scolastica Terraferma: manutenzione straordinaria. Approvazione del progetto di fattibilità tecnico ed economica”.

Il progetto, del valore complessivo di 1 milione di euro, finanziato con avanzo di amministrazione non vincolato, è finalizzato a garantire la funzionalità, la sicurezza e l’efficienza degli edifici scolastici della terraferma. Gli interventi interesseranno 96 istituti scolastici, 4 C.P.I.A. e 2 centri cottura, con opere di riparazione e rifacimento di coperture, serramenti e impianti, oltre a misure di miglioramento sismico, prevenzione incendi e realizzazione di sistemi antisfondellamento dei solai in laterocemento. Sono previsti anche interventi specifici in alcune scuole: alla C. Colombo di Zelarino con collegamenti strutturali, fissaggio dei pannelli perimetrali e rinforzo dei pilastri; alla E. Toti di Mestre con la sostituzione del sistema di fissaggio dei controsoffitti deteriorati; alle S. Trentin e C. G. Cesare con opere edili per migliorare la distribuzione degli spazi. Il contratto d’appalto avrà una durata annuale.

“Con questo intervento – sottolinea l’assessore ai Lavori pubblici Francesca Zaccariotto – investiamo sulla sicurezza e sul futuro delle nostre scuole, garantendo ambienti adeguati per studenti, insegnanti e personale. La manutenzione straordinaria diffusa ci permette di rispondere in maniera puntuale e programmata alle esigenze di un patrimonio edilizio ampio e complesso, mettendo al centro qualità e sicurezza dei luoghi in cui si forma la nuova generazione. Questo intervento si inserisce in un piano pluriennale di interventi che conferma un impegno costante e strutturato a favore del sistema scolastico”.

-Foto Comune di Venezia-

(ITALPRESS).