NAPOLI (ITALPRESS) – Un milione di euro come fondo specifico per il Teatro Sannazaro dalla Regione Campania: a darne notizia è il presidente, Roberto Fico, nel corso della seduta odierna del Consiglio regionale.

Una presa di posizione in linea, spiega il governatore, con i “casi simili che hanno colpito altri teatri anche privati”. “L’assessore Cutaia – dice Fico – si sta occupando di questo, l’attenzione del Governo è fondamentale e insieme percorreremo la strada per far rinascere il Sannazaro. Poi vedremo – aggiunge il presidente della Campania a margine della seduta – c’è anche la questione che è un teatro di una società privata. Si dovrà vedere insieme al ministero, insieme alla Regione e insieme al Comune, come è già stato fatto per esempio con il Petruzzelli”.

