Un incendio distrugge il deposito di un’azienda nel Ragusano

SANTA CROCE CAMERINA (RAGUSA) (ITALPRESS) – I vigili del fuoco sono intervenuti nella notte per domare le fiamme che si sono sviluppate all’interno della Repack srl, azienda specializzata nella produzione di imballaggi in cartone per il settore ortofrutticolo, con sede in contrada Imperatore, lungo la strada provinciale 85, nel territorio di Santa Croce Camerina, nel Ragusano. L’allarme è scattato alle 00.25, quando la sala operativa del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Ragusa ha disposto l’invio di due squadre: una dalla sede centrale e l’altra dal distaccamento volontario di Santa Croce Camerina.

Le fiamme hanno interessato il deposito dell’azienda. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha consentito di circoscrivere il rogo ed evitare che raggiungesse il capannone destinato alle lavorazioni, scongiurando danni ben più gravi all’attività produttiva. L’incendio ha lambito alcune serre adiacenti.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della stazione di Santa Croce Camerina, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire le cause del rogo. Tra le attività investigative rientra anche l’acquisizione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nell’area. I vigili del fuoco stanno operando per lo spegnimento degli ultimi focolai. Il deposito e la struttura in metallo che lo ospitava sono inutilizzabili, fanno sapere dal comando provinciale.

– Foto Vigili del Fuoco –

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