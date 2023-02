Un incendio devasta un palazzo a Genova, 96 evacuati

Un grosso incendio è divampato a Genova in un palazzo di via Piacenza. Le fiamme hanno distrutto il tetto e gli appartamenti all'ultimo piano. L'intero condominio è stato evacuato; 96 gli sfollati, non ci sono feriti né intossicati. xa8/fsc/gsl