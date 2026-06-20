Debuttano in Italia le nuove carrozze panoramiche della Fondazione FS

MILANO (ITALPRESS) - Un viaggio lento e suggestivo tra i vigneti della Franciacorta, il fiume Oglio e le sponde del Lago d’Iseo, pensato per valorizzare il territorio e promuovere una nuova modalità di fruizione del patrimonio ferroviario e turistico. Debuttano in Italia - sulla ferrovia Palazzolo sull’Oglio-Paratico Sarnico - le nuove carrozze panoramiche della Fondazione FS Italiane. Il servizio, illustrato nel corso di una conferenza stampa alla stazione Milano Centrale, proseguirà ogni sabato fino al 29 agosto, con otto treni programmati, quattro in una direzione e altrettanti nell’altra. f50/fsc/azn