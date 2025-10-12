LECCO (ITALPRESS) – Intervento dei vigili del fuoco dalle 19:30 di ieri per un incendio che ha coinvolto il tetto del monastero della Bernaga a Valletta Brianza, nel lecchese. Spente le fiamme, sono sono in atto le operazioni di bonifica delle aree percorse dal fuoco.

“Di fronte al devastante incendio che ha colpito il Monastero della Bernaga, esprimo la mia vicinanza all’ordine delle monache, alla diocesi e alla comunità che in quel luogo ha trovato, per generazioni, preghiera e conforto”. Lo scrive sui suoi profili Social il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana evidenziando, con rammarico, come “le fiamme abbiano distrutto un luogo storico del nostro territorio, le cui radici affondano nel Medioevo, ferendo la memoria e l’identità della nostra terra”.

– foto screenshot video Vigili del Fuoco –

(ITALPRESS).