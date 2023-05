Un gruppo di esperti e 660 milioni contro il caro-affitti

Gli affitti galoppano e le proteste si diffondono da Nord a Sud: così il Ministero dell'Università e della Ricerca corre ai ripari per dare risposte in tempi brevi sul tema degli alloggi. Il ministro Bernini ha firmato il decreto che istituisce un gruppo di lavoro interministeriale. Avviata anche la mappatura degli immobili liberi per raggiungere il target di 52.500 posti letto. fsc/gsl