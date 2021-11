“Un giudice come Dio comanda”, un libro ricorda Rosario Livatino

Un libro per illustrare il lavoro giudiziario del magistrato siciliano Rosario Livatino, assassinato il 21 settembre 1990, all’età di 38 anni mentre lavorava come magistrato ad Agrigento. Il testo dal titolo "Un giudice come Dio comanda” è stato presentato a Roma presso la sede di oVer Edizioni. sfe/pc/red