Un delfino spiaggiato salvato nella Cina meridionale

ROMA (ITALPRESS) - Un delfino è stato salvato dagli abitanti di Wanning City, nella provincia di Hainan, nella Cina meridionale. L'animale rischiava di morire dopo essersi spiaggiato. Sul posto sono intervenuti agenti di polizia locale e squadre di soccorso che hanno trasportato l'animale in un centro di recupero. Il delfino era molto debole e non si muoveva ma non presentava ferite. abr/mrv fonte video: CCTV+