Zandalasini protagonista in WNBA “Sogno LA2028 con Italia, dobbiamo crederci”

SAN FRANCISCO (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Cecilia Zandalasini è subito protagonista con le sue Golden State Valkyries ai play-off WNBA e dal "Ballhalla", così viene chiamato il Chase Center di San Francisco quando gioca la squadra femminile, racconta all'Agenzia Italpress la sua esperienza americana e non solo, a partire dal Mondiale di Berlino che ha visto l'Italia spingersi fino ai play-off ma tenendo testa a corazzate come Usa e Australia. xv2/glb/gtr