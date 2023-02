NAPOLI (ITALPRESS) – Ad un anno dall’inizio della guerra in Ucraina, il Console generale della Repubblica di Bulgaria Gennaro Famiglietti, Coordinatore della Federazione Nazionale Diplomatici e Consoli Esteri in Italia, e il Console Generale di Ucraina Maksym Kovalenko, nella sede dell’Istituto di Cultura Meridionale a Napoli, terranno il 23 febbraio una commemorazione per sostenere il Popolo Ucraino. All’evento parteciperanno istituzioni civili, religiose, diplomatiche e militari. Presenzierà il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. Interverranno il Console Generale degli Usa Tracy Roberts Pounds, l’Ambasciatore Ucraino in Italia Yaroslav Melnyk con un messaggio e il viceministro degli Affari Esteri, Edmondo Cirielli. Verranno conferiti attestati di ringraziamento a coloro che hanno lavorato per la pace, per la difesa e per la cristiana solidarietà. Sarà presentata in anteprima nazionale “la piattaforma ufficiale sulla guerra contro l’Ucraina”, che mira a diffondere informazioni verificate e aggiornate sulla guerra, dando risalto alla dimensione umana del conflitto e documentando i crimini di Guerra della Russia.

“Stringerci intorno al popolo ucraino oggi, ancor di più, è un’opera di fondamentale importanza, non si può infatti rimanere indifferenti di fronte alla brutale aggressione ed alle terribili sofferenze che milioni di ucraini stanno affrontando. Vanno salvaguardati i valori di pace, libertà e democrazia che un’Europa unita ed un occidente moderno e democratico devono tutelare”, hanno dichiarato gli organizzatori dell’incontro.

foto tratta da invito Istituto di cultura meridionale

