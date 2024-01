LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Una nave registrata a Malta ha segnalato tre esplosioni sul lato destro vicino allo Yemen. E’ possibile che le esplosioni provenissero da missili.

Secondo l’agenzia Ambrey, che fornisce servizi di sicurezza alle navi che navigano in questa regione, la nave si trovava a circa 24 chilometri a sud-ovest dello Yemen. La nave CMA CGM TAGE era in viaggio da Singapore ad Alessandria d’Egitto e ha richiesto l’assistenza di una nave da guerra in caso di un altro attacco.

Negli ultimi mesi, alla luce della guerra a Gaza, le tensioni sono aumentate nel Mar Rosso, poichè nella regione sono aumentati gli attacchi alle navi.

Gli Houthi, che controllano la capitale yemenita Sanaa, stanno attaccando le navi che attraversano il Mar Rosso per protestare contro l’intervento militare di Israele a Gaza.

Lo scorso mese, la nave battente bandiera maltese MV Ruen è stata sequestrata da un gruppo di pirati vicino allo Yemen, mentre, la settimana scorsa, un’altra nave registrata a Malta è stata sequestrata vicino alla Somalia.

– foto Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]