Ultraleggero scomparso nel Cosentino, proseguono le ricerche

COSENZA (ITALPRESS) – Proseguono in Calabria le ricerche dell’aereo ultraleggero disperso dalla sera di domenica 16 agosto nella zona dell’alto Tirreno Cosentino e decollato dal campo volo di Capo d’Orlando, nel Messinese.

A bordo viaggiavano due avvocati, Carlo Arnulfo, 64 anni, romano, il pilota, e Angela Buccico, 55 anni, di Matera, figlia di Emilio Nicola Buccico, ex sindaco della città dei sassi dal 2007 al 2009 e sorella dell’attuale vicesindaco, Rocco.

Diverse squadre di soccorso sono impegnate con mezzi aerei e terrestri, pattugliando l’intera zona con il coordinamento della Prefettura di Cosenza. Oggi è prevista una riunione finalizzata a fornire ulteriori indicazioni operative e a definire le attività di ricerca. Sono stati effettuati anche riscontri mediante strumentazione Imsi Catcher, finalizzati all’individuazione della possibile area di ricerca attraverso la triangolazione dei segnali delle celle telefoniche.

L’attività di ricerca, condotta in cooperazione tra i diversi enti coinvolti, Vigili del Fuoco Aeronautica Militare, Capitaneria di Porto, e Dipartimento della Protezione Civile, sotto il coordinamento della Prefettura di Cosenza, ha finora dato esito negativo.

Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, l’ulteriore elaborazione dei dati relativi alle celle telefoniche ha consentito di restringere il campo delle ricerche verso l’area a monte, compresa tra i comuni di Fuscaldo, San Pietro di Fuscaldo e Scarcelli, dove saranno ulteriormente concentrate le operazioni.

-Foto screnshoot video Vigili del Fuoco-

(ITALPRESS).