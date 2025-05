BOGOTA’ (COLOMBIA) (ITALPRESS) – Ultimo Grand Prix della stagione per la spada che sarà di scena nel prossimo weekend a Bogotà, in Colombia. Una tre giorni che vedrà in pedana 24 azzurri, equamente divisi tra la prova maschile e quella femminile, impegnati – come in tutte le tappe del circuito d’élite di Coppa del Mondo GP – soltanto in gare individuali a punteggio maggiorato, con il via venerdì 9 maggio e la giornata clou domenica 11.

I convocati azzurri

Ad aprire la manifestazione le fasi a giorni e il tabellone preliminare delle donne, il giorno seguente le qualificazioni degli uomini. Il ct Dario Chiadò ha convocato per la gara femminile Rossella Fiamingo, Nicol Foietta, Federica Isola, Sara Maria Kowalczyk, Lucrezia Paulis, Giulia Rizzi e Alberta Santuccio, alle quali si uniranno – autorizzate – Alessandra Bozza, Gaia Caforio, Alice Clerici, Roberta Marzani e Gaia Traditi. Al maschile prescelti Gianpaolo Buzzacchino, Valerio Cuomo, Davide Di Veroli, Giulio Gaetani, Matteo Galassi, Giacomo Paolini ed Enrico Piatti, con loro anche Filippo Armaleo, Fabrizio Cuomo, Simone Mencarelli, Marco Paganelli e Mauro Scarsi.

Gli azzurri in Colombia saranno guidati dai tecnici Diego Confalonieri, Daniele Pantoni, Roberto Cirillo e Alfredo Rota, con il supporto del medico Riccardo Foti e del fisioterapista Francesco Aragona.

Il programma

Venerdì 9 maggio

Ore 17 (orario italiano): Fase a gironi e tabelloni preliminari femminili

Sabato 10 maggio

Ore 17 (orario italiano): Fase a gironi e tabelloni preliminari maschili

Domenica 11 maggio

Ore 16 (orario italiano): Tabellone principale da 64 prova femminile

Ore 17.30 (orario italiano): Tabellone principale da 64 prova maschile

Ore 1 (orario italiano): Fasi finali

