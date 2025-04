Uisp, Pesce “Speriamo di lasciarci alle spalle tante emergenze”

ROMA (ITALPRESS) - "Abbiamo di fronte sicuramente quattro anni impegnativi, importanti, che speriamo ci lascino alle spalle tante delle emergenze che abbiamo vissuto nel primo mandato. Un impegno importante a favore della base associativa, a favore di oltre 12 mila associazioni, società sportive dilettantistiche ed enti di terzo settore affiliati, perché la Uisp è uno dei più grandi corpi intermedi del paese. E quindi le sfide sono collegate a un preciso dovere di rappresentanza per sostenere e supportare quell'enorme patrimonio sociale che lo sport di cittadinanza ha in questo paese". Tiziano Pesce, presidente dell'Unione Italiana Sport Per tutti, riassume così le sfide più importanti che pensa di dover affrontare nel prossimo quadriennio, tenendo costantemente in primo piano la tutela delle esigenze del movimento di base, sempre più in difficoltà in questo momento. "Penso al post covid, ma anche alle grandi emergenze che si sono aggiunte in seguito, come l'inflazione ed il caro energia, che ha avuto ovviamente una ricaduta pesantissima sulle associazioni sportive di base", prosegue Pesce in un'intervista nella sede romana dell'Italpress. (ITALPRESS). mc/azn