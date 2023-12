ROMA (ITALPRESS) – Dopo una serrata trattativa, articolata su più giornate, “si è raggiunto l’accordo tra l’azienda e le organizzazioni sindacali, che consentirà l’accoglimento di tutte le domande di esodo presentate con riferimento al piano industriale Unicredit che riguarda le colleghe e i colleghi con finestra pensionistica fino al 01/01/2030. Alle 720 uscite – spiega Uilca in una nota – seguirà un processo di ricambio generazionale che consentirà l’assunzione di circa 500 giovani, ai quali verranno sommate altre 200 assunzioni per effetto del turnover di eventuali dimissioni”.

“Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori, che hanno volontariamente aderito all’esodo vedranno accolte le loro domande e ciò consentirà l’ottenimento di nuove assunzioni, in numeri importanti, garantendo il ricambio generazionale”, afferma Rosario Mingoia, segretario responsabile UILCA Unicredit.

A conferma dell’importanza delle trattative in Unicredit, Mingoia infine ha dichiarato: “E’ stato mantenuto l’impegno con le colleghe e i colleghi di rete aventi finestra pensionistica entro il 1° gennaio 2030, grazie alla sottoscrizione di questo importante e significativo accordo dopo i successi del non assorbimento degli ad personam a seguito dell’incremento salariale dovuto dal rinnovo del CCNL e alla sottoscrizione dell’accordo sul rinnovo della polizza sanitaria”.

